Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

16 Aralık 2019 Pazartesi - 6:00 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 6:02
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Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;
 
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.
 
2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.
 
SEZONU KAPATTI MI?
 
Ön çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar'ın en az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sadık, bu sakatlıkla beraber sezonu kapattı.

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Etiketler: Fenerbahçe
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