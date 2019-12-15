Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar şoku

Sarı lacivertli takımda Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar oyuna devam edemedi ve yerini Mathias Zanka'ya bıraktı.

15 Aralık 2019 Pazar - 16:59 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 17:33
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Sadık Çiftpınar, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.
 
2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı.
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.
 
26 yaşındaki futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Sivasspor Süper Lig Sadık Çiftpınar
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