Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar şoku

15 Aralık 2019 Pazar - 16:59
| Son Güncelleme : 15 12 2019 - 17:33
Sadık Çiftpınar, Sivasspor
lu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.
2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.
26 yaşındaki futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.