Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız birden...

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Fenerbahçe'de Marcel Tisserand şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanan başarılı stoper kendisini bir anda yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Tisserand'ın devam edemeyeceği anlaşıldı.

Oyundan çıkan Tisserand'ın yerine Attila Szalai oyuna dahil oldu.

59. dakikada oyuna giren İrfan Can sakatlanarak maça devam edemedi. İrfan, 74. dakikada yerini Max Meyer'e bıraktı.

Aynı dakikalarda sakatlık geçiren Serdar Aziz ve Osayi Samuel ise yapılan tedavilerin ardından mücadeleye devam etti.