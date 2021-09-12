Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız birden...

Sivasspor ile 1-1 berabere biten maçta Fenerbahçe'de Tisserand ve İrfan Can Kahveci sakatlıktan dolayı mücadeleyi tamamlayamadı.

12 Eylül 2021 Pazar - 19:17
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Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Marcel Tisserand şoku yaşanıyor.
 
Karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanan başarılı stoper kendisini bir anda yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Tisserand'ın devam edemeyeceği anlaşıldı.
 
Oyundan çıkan Tisserand'ın yerine Attila Szalai oyuna dahil oldu.
 
59. dakikada oyuna giren İrfan Can sakatlanarak maça devam edemedi. İrfan, 74. dakikada yerini Max Meyer'e bıraktı.
 
Aynı dakikalarda sakatlık geçiren Serdar Aziz ve Osayi Samuel ise yapılan tedavilerin ardından mücadeleye devam etti.

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Etiketler: fenerbahçe sivasspor irfan can tisserand
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