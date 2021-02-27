Fenerbahçe'de Samatta kangreni

Geldiği günden bu yana kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Samatta, Fenerbahçe'ye endişe veriyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi - 9:13
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Sezon başında Aston Villa’dan büyük beklentilerle alınan Mbwana Samatta’nın son durumu moralleri bozuyor. İlk 11’den dahi kopan Tanzayalı forvet için Aston Villa’nın takibi bitmiyor. Sezon sonunda devreye girecek 6.5 milyon euroluk opsiyon öncesi İngiliz kulübü sıkıntı olmasından çekiniyor.
 
Ancak Ada basınında yer alan haberlerde, Samatta’nın Fenerbahçe’de kalacağı belirtiliyor. 29 yaşındaki forvetin de İstanbul’da devam etmek istediği aktarılıyor. Şu anda problem yaşasa da sezon sonuna kadar uzun bir süre olduğu dile getirildi.

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Etiketler: samatta fenerbahçe
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