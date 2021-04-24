Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü'nde seçim tarihi 29-30 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 11:51
İLGİLİ HABERLER
Ali Koç'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! 'Tecrübesiz...' Emre Belözoğlu'na bir yardımcı daha! Şenol Çorlu... Moussa Marega açıkladı! 'Fenerbahçe ile...' Harun Tekin: Tökezlemeye başladılar şampiyon olacağız Süper Lig'de 37.hafta hakemleri açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi 29-30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sarı-lacivertlilerde açıklanan ilk tarihte çoğunluk sağlanamaz ise seçim 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olması bekleniyor.
 
GALATASARAY'LA AYNI GÜN OLABİLİR!
 
Öte yandan Galatasaray'da aynı dönemde seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe seçim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyor Galatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyor
Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da!Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da! Atilla Szalai çılgınlığı! Newcastle, West Ham, Aston Villa ve Sevilla devredeAtilla Szalai çılgınlığı! Newcastle, West Ham, Aston Villa ve Sevilla devrede Şansal Büyüka'dan ses getirecek Fatih Terim iddiası! 'Kalan maçlarda...'Şansal Büyüka'dan ses getirecek Fatih Terim iddiası! 'Kalan maçlarda...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.