Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

24 Nisan 2021 Cumartesi - 11:51
Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi 29-30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sarı-lacivertlilerde açıklanan ilk tarihte çoğunluk sağlanamaz ise seçim 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olması bekleniyor.
GALATASARAY'LA AYNI GÜN OLABİLİR!
Öte yandan Galatasaray
'da aynı dönemde seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu.