Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den sert tepki: Operasyon yapılıyor

Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini belirten Baki, "İki tane operasyon yapılıyor. Fenerbahçe iyidir, kötüdür o futbolseverlerin yorumu. Ama sen yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, golse vereceksin. Kötü de oynasak hakkımızı kimseye yedirmeyiz ve hakkımızı kimse yememeli. Bugün yediğimiz gol kesin olarak ofsayt." ifadelerini kullandı.

'GEREKENLERİ YAPACAĞIZ'