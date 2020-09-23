Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve ayrılık iddiası! Kabul etmeyince...

Fenerbahçe, Serdar Aziz'den indirim istedi... 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar’la bir araya gelen sportif direktör Emre Belözoğlu, oyuncunun garanti ücretinde %25’lik indirim yapmasını talep etti. Bu talep Serdar Aziz tarafından kabul görmedi.

İşte Serdar Aziz'in cevabı

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray ’dan ayrılıp Fenerbahçe’ye imza atarken yeteri kadar fedakarlık yaptığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, “O yüzden artık fedakarlık yapmak istemiyorum” diyerek teklifi geri çevirdi.

Serdar Aziz 2 milyon 300 bin euroluk alacağını bırakarak Galatasaray’dan ayrılmış, Fenerbahçe ile seneliği 2 milyon eurodan 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yönetim ayrılık kararı aldı

Fenerbahçe yönetimi Serdar Aziz’in indirim talebinin kabul etmemesi sonrası oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. Lemos, Tisserand, Zanka ve Sadık Çiftpınar’ın varlığı ve Serdar’ın sık sakatlanması da yönetimin bu kararı almasında etkili oldu. Fenerbahçe şimdi Serdar Aziz için gelecek teklifleri değerlendirecek.