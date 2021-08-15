Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku!

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de golcü futbolcu Serdar Dursun sakatlık yaşadı.

15 Ağustos 2021 Pazar - 23:42
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Adana'da yüksek tempoda oynanan karşılaşmaya yedek başlayan Serdar Dursun, Samatta'nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olurken müsabakayı tamamlayamadı. 
 
Samatta'nın formsuz bir görüntü sergilemesinin ardından Vitor Pereira, Tanzanyalı oyuncunun yerine Serdar Dursun'u oyuna sürdü.
 
Karşılaşmanın 70. dakikasında kulübeye değişiklik işareti yapan Serdar, yerini Nazım Sangare'ye bırakırken sarı lacivertliler kalan bölümü forvetsiz oynamak zorunda kaldı.
 
Fenerbahçe'de bir diğer forvet oyuncusu Enner Valencia, sakatlığı nedeniyle Adana'ya götürülmemişti.

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