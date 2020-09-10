Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...

Kadrosunu 11 yeni oyuncuyla güçlendiren Fenerbahçe, sakatlıklar sebebiyle ideal 11’den uzak bir ekiple sahada yer alacak.

Gökhan, Caner, Novak, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Thiam, Lemos, Valencia gibi tecrübeli ve etkili isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler ilk maçta bazı isimlerden yararlanamayacak.

Öncelikle savunmada eksiklik söz konusu. Takımın tecrübeli stoper Serdar Aziz sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Milli maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş da bu hafta yok. Takıma geç katılan Sosa, Kovid-19 sürecini yeni geride bıraktı.

Vedat Muriç’in sakatlığının yanı sıra Lazio ’ya satılması an meselesi. Bu nedenle takımın forvet hattında da sıkıntı bulunuyor. Stoper, orta saha ve ileri uçtaki sıkıntıya rağmen teknik heyet geniş kadro içinden çözüm arayışı içinde. Serdar’ın yerine Zanka’nın oynaması bekleniyor. Sosa’nın yerinde Ozan, Mert Hakan’ın yokluğunda Deniz ya da Ferdi görev yapacak.

İleri uçta ise Frey fiziksel olarak etkili olsa da son vuruşlarda sıkıntılı. Thiam bu bölgeye çekilince kanattaki kadar etkili olamıyor. Valencia’nın da zamana ihtiyacı var.