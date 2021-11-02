Fenerbahçe'de şimdi de kaptan sorunu çıktı

Konyaspor deplasmanında Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'ın sakatlanması, Mesut Özil'in de henüz tam anlamıyla iyileşememesi nedeniyle kaptan eksikliği yaşanıyor.

Antwerp deplasmanında kimin birinci kaptan olacağı merak ediliyor. Son 2 yıldır takımda güçlü bir kaptan modeli de çıkmadı.

Gökhan Gönül, Ozan Tufan , Gustavo, Mesut Özil ve Altay arasında sürekli gidip gelen kaptanlık bandı bir türlü esas liderle buluşamadı.