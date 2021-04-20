Fenerbahçe'de Sosa varsa sorun yok! Muhteşem istatistik

Emre Belözoğlu ile yeniden küllerinden doğan Sosa'nın Başakşehir karşısındaki performansı ayakta alkışlandı.

20 Nisan 2021 Salı - 15:00
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Sezon başında Covid 19'a yakalanarak Topuk Yaylası kampını kaçıran, hazırlık maçlarında oynayamayan, ardından sağ ayak serçe parmağı kırılan, daha sonra da bir türlü Erol Bulut'un gözüne giremeyen Sosa, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu.
 
Emre Belözoğlu'nun saha içi lideri olarak görev vermeye başlamasıyla yeniden altın dönemini yaşamaya başlayan yıldız oyuncu, Başakşehir maçında yaratıcı paslarla öne çıkarken, Fenerbahçe'nin daha önde oynamasında etkili oldu.
 
Belözoğlu'nun son iki maçta Luiz Gustavo'yu kenara alıp ön libero ve takım lideri olarak sahaya sürdüğü Jose Sosa hocasını mahcup etmedi. Özellikle Başakşehir maçında herkesin beğenisini kazanan, uzatmalar dahil tam 96 dakika sahada kalan 36 yaşındaki yıldız, 61 pasa imza atarken, yüzde 82'lik bir isabetli pas yüzdesini yakaladı. Yaptığı 61 pasın 52'si kısa, 9'u uzun gol hazırlığı pası verdi.
 
BAŞAKŞEHİR'E KARŞI MUHTEŞEM İSTATİSTİK
 
61 pas
 
Yüzde 82 pas isabeti
 
9 uzun pas
 
52 kısa pas
 
3 şut pası
 
3 isabetli orta
 
7 ikili mücadelenin 6'sını kazandı
 
4 kez top çaldı
 
12 kilometre koşarak takımın en çok koşan ismi oldu
 
UÇUŞA GEÇTİ
 
Bu sezon ligde 28 maçta forma giyen Sosa, 9 maçta 90 dakika sahada kaldı. 3 gol, 3 asisti bulunan yıldız oyuncu, Erol Bulut döneminde Trabzon ve Konyaspor karşısında ön liberoda görev yaptı, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, Y.Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçlarında da ön libero olarak sahada bulundu. Sosa, Trabzonspor'da görev yaparken de 8 maçta ön libero olarak forma giymiş bu maçlarda 3 gol atmıştı.
 
MUAZZAM BİR KARİYER
 
Estudiantes, Bayern Münih, Napolli, Metalist Kharkiv, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan ve Trabzonspor formalarını giymişti. 

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Etiketler: sosa fenerbahçe
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