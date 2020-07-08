Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü devam ediyor. İspanyol ekibi Valencia, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren oyuncuyu transfer ettiklerini açıkladı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:58 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 14:01
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Fenerbahçe Alpaslan Öztürk transferini bitirmek istiyor Fenerbahçe'de savunmada mecburen Gustavo Fenerbahçe: Hasan Ali'ye linç girişiminde bulunanlar için hukuki anlamda tüm adımlar atılacak Fenerbahçe Erol Bulut'la resmen anlaşma sağladı

THY EuroLeague ekiplerinden Valencia, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Derrick Williams'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapıp yapmayacağı merakla beklenen ABD'li oyuncu böylece yeni sezonda İspanyol takımında forma giyecek.
 
Valencia, Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 11.3 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.
 
Fenerbahçe'de Obradovic'in ardından Datome de geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Derrick Williams, geçen sezon Sloukas ve De Colo'nun ardından en çok süre alan 3. oyuncuydu.
 
Fenerbahçe de yaptığı açıklamada Derrick Williams'a teşekkür etti.
 
 
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama söyle;
 
Fenerbahçe Beko’nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır.
 
Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa’nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams’a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
<div> Golfçü Paige Spiranac sosyal arkadaşlık </div> <div> sitesine üye oldu, cinsel ilişki teklifi yağdı</div>
Golfçü Paige Spiranac sosyal arkadaşlık 
sitesine üye oldu, cinsel ilişki teklifi yağdı
<div> Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Terim çıldırdı...</div> <div>  </div>
Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Terim çıldırdı...
 
 Emre Belözoğlu, 39 yaşında tarihe geçti! 'Zlatan Ibrahimovic gibi...'Emre Belözoğlu, 39 yaşında tarihe geçti! 'Zlatan Ibrahimovic gibi...' Şansal Büyüka: Böyle oynayacaksa Fenerbahçe yaşadıŞansal Büyüka: Böyle oynayacaksa Fenerbahçe yaşadı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.