Fenerbahçe'de 'Sportif Direktör' fiyaskosu!

Daha önce Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'na Sportif Direktör unvanı veren Fenerbahçe'de 3 yılda tam 52 futbolcu transferi yapıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:44
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Sarı-lacivertli kulüpte 3 yıldır adapte edilmesi için çaba harcanan sportif direktörlük sistemi bir türlü oturmadı. Bilhassa Başkan Ali Koç'un çok istediği bu sistem, hem Damien Comolli hem de Emre Belözoğlu dönemlerinde tam anlamıyla yarar sağlamadı.
 
3 yılda 52 transferin yapıldığı Fenerbahçe'de özellikle benzer hataların yapılması moralleri bozdu. Comolli döneminde çok eleştirilen ve fayda getirmeyen Slimani, Diego Reyes, Zanka, Frey, Benzia ve Ayew gibi isimleri Belözoğlu zamanında Ademi, Samatta, Tisserand, Cisse, Lemos gibi tartışılan oyuncular takip etti. Novak, Nazım Sangare, Sosa gibi bir yıl önce Süper Lig'de başarılı olmuş isimler Fenerbahçe'de ses getiremedi. Gökhan Gönül ve Caner Erkin 4 yıl sonra kulübe geri döndü.
 
Baş döndüren sirkülasyon
 
Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde 3 yılda 52 transfer, 7 teknik direktör ve 2 sportif direktörle adeta baş döndüren bir sirkülasyon yaşandı. Ali Koç göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'la vedalaşırken, daha sonra 3 yıl sözleşme yaptığı Cocu ile yollarını 3 ayda ayırdı. Kısa bir süre Erwim Koeman ile devam edilse de daha sonra Ersun Yanal'la anlaşma sağlandı.
 
Yanal, 19 ay görevde kalırken, pandemi sürecinde Tahir Karapınar takımı çalıştırdı. Pandemi döneminde 100 gün beklenen Erol Bulut da 8 ayda veda etmek zorunda kaldı. Sezonun son 2 ayı da Emre Belözoğlu ile geçti. Sportif direktör olarak da 3 yıllık sözleşme yapılan Damien Comolli 1.5 senede gitti. Emre Belözoğlu da 25 Mart'a kadar sportif direktör iken, daha sonra A takım direktörü olarak ilan edildi.
 
Futbolcu sirkülasyonu ise çok daha hızlı oldu. İşte 2018-2021 arasında gelen 52 futbolcu:
 
Jailson, Berke Özer, Barış Alıcı, Reyes, Frey, Slimani, Benzia, Harun, Tolga, Ayew, Ferdi, Sadık, Serdar Aziz, Moses, Zajc, Tolgay, Muriç, Altay, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Allahyar, Murat Sağlam, Zanka, Mevlüt, Rami, Kruse, Emre Belözoğlu, Falette, Mert Hakan, Gökhan, Caner, Sosa, Valencia, Novak, Sinan, Thiam, Samatta, Cisse, Pelkas, Ademi, Lemos, Tisserand, Nazım, Osayi-Samuel, İrfan Can, Perotti, Mesut Özil, Szalai. (Milliyet)

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Etiketler: fenerbahçe emre belözoğlu comolli
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