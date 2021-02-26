Fenerbahçe'de sürpriz Luiz Gustavo gelişmesi

Çift kale maçlarla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta ile Sadık Çiftpınar'ın ise bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadığı ifade edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.