Fenerbahçe'de sürpriz Luiz Gustavo gelişmesi

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci özel program dahilinde antrenmanlarda yer aldı.

26 Şubat 2021 Cuma - 7:29
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Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
 
Çift kale maçlarla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
 
İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta ile Sadık Çiftpınar'ın ise bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadığı ifade edildi.  Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Etiketler: luiz gustavo fenerbahçe
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