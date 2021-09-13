Fenerbahçe'de tam 10 futbolcu sakatlandı

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sona erdi. Yeni sezona ilk 3 haftada galibiyetle başlayan Fenerbahçe dün akşam Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Osayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Altay 'ın büyük hatası ile ilk yarı içeriye 1-1 beraberlik ile girdi ve maçtan da birer puanla ayrıldılar.

Ligin ilk 4 haftasını 10 puan ile 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de adeta sakatlık kabusu yaşanıyor. Sarı lacivertliler dün gece sakatlık yaşayan Tisserand oyuna devam edemedi. Daha sonra oyuna giren İrfan Can ise sakatlanarak oyundan çıktı. İrfan sadece 14 dakika sahada kalabildi.

10 İSİM SAKATLIK YAŞADI

