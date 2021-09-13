Fenerbahçe'de tam 10 futbolcu sakatlandı

Dün akşam Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşayan futbolcular dikkat çekti.

13 Eylül 2021 Pazartesi - 10:08
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız birden... Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a gönderme! Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 1 Fenerbahçe Beko'dan Mike James sürprizi Bana bu iki futbolcu yeter dedi Ali Koç'a raporu verdi

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sona erdi. Yeni sezona ilk 3 haftada galibiyetle başlayan Fenerbahçe dün akşam Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
 
Osayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Altay'ın büyük hatası ile ilk yarı içeriye 1-1 beraberlik ile girdi ve maçtan da birer puanla ayrıldılar.
 
Ligin ilk 4 haftasını 10 puan ile 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de adeta sakatlık kabusu yaşanıyor. Sarı lacivertliler dün gece sakatlık yaşayan Tisserand oyuna devam edemedi. Daha sonra oyuna giren İrfan Can ise sakatlanarak oyundan çıktı. İrfan sadece 14 dakika sahada kalabildi.
 
10 İSİM SAKATLIK YAŞADI
 
Daha sezonun ilk 4 haftası tamamlanırken Fenerbahçe sakatlık kabusu yaşıyor. Sarı lacivertliler, Tisserand, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun, Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Kim Min-jae, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare sakatlık yaşayan isimlerdi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe sakatlık
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Meyer - Rossi ve Berisha'dan sonra Vitor Pereira hakkında akılalmaz sözler! 'Geldiği günden beri...' Meyer - Rossi ve Berisha'dan sonra Vitor Pereira hakkında akılalmaz sözler! 'Geldiği günden beri...'
Morutan, Cicaldau, Aanholt hiçbiri değil! Galatasaray'da sadece o alkış topladı! 'Bravo...'Morutan, Cicaldau, Aanholt hiçbiri değil! Galatasaray'da sadece o alkış topladı! 'Bravo...' Ümit Davala Fatih Terim'in hesabını keseceği oyuncuyu açıkladı! Assunçao gelince...Ümit Davala Fatih Terim'in hesabını keseceği oyuncuyu açıkladı! Assunçao gelince... Trabzonspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Türkiye Anthony Nwakaeme'yi konuşuyor... Tarihe geçtiTrabzonspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Türkiye Anthony Nwakaeme'yi konuşuyor... Tarihe geçti
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.