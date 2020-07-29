Fenerbahçe'de taraftardan Erol Bulut'a tam destek!

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başında olması beklenen Erol Bulut’a, taraftarların da tam destek vermesi dikkat çekiyor. Şimdiden genç teknik adama yoğun ilgi gösteriliyor

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:34 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 7:34
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Fenerbahçe’de artık herkesin gözü ve dikkati Erol Bulut ismine çevrildi. 3 Mart’tan beri teknik direktörsüz olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar resmi açıklamayı bekliyor.
 
1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen ve şampiyon olan Bulut için taraftarlardan tam destek sağlanması gözlerden kaçmıyor. Yeni Malatyaspor’da ilk 6 ve kupa yarı finali ile Avrupa Ligi’ne takımın katılım sağlamasına destek olan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor’da tarih yazıyor.
 
Bu sezon takımını ilk 5’e sokup Avrupa vizesi alan Erol Bulut, kupada da finale kadar yükseldi. 2 yıldır üzerine koyarak ilerleyen ve Fenerbahçeli olduğunu da hiç saklamayan genç teknik adama şimdiden özel bir ilgi bulunuyor.
 
Taraftar desteğinin böylesine yoğun olması da sarı-lacivertli yönetimi hem umutlandırıyor hem de sevindiriyor.
 
 

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