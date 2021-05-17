Fenerbahçe'de temizlik zamanı! Tam 10 ayrılık var

Sarı-lacivertli kurmaylar, yeni yapılacak takviyelere yer açmak adına takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için harekete geçti.

Emre Belözoğlu'nun raporuna göre yol haritasını çizecek yönetimin 10 isimle vedalaşması bekleniyor.

Bekleneni veremeyen Samatta, Lemos, Perotti, Cisse, Tisserand gibi isimlerin yanı sıra kiraya gönderilen Zanka, Dirar, Zajc, Frey ve Ademi'nin yeni sezon kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Bu oyunculardan sözleşmeleri bitenlerle vedalaşılacak. Devam edenlerden ise talibi çıkan satılacak, olmazsa kiralanacak son çare ise kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.