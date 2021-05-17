Fenerbahçe'de temizlik zamanı! Tam 10 ayrılık var

Süper Ligi 3.olarak tamam Fenerbahçe'de hesaplar kesiliyor. Yönetim tam 10 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:09
İLGİLİ HABERLER
Ali Koç yine hızlı başladı! Lucas Biglia Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de Löw defteri kapandı! Frey açıkladı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor 3yılda sıfır çekti! Bu kadar yatırım... Kayseri'de dramatik maç! 2 penaltı 90+9'da gol ve...

Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni bir revizyon için düğmeye basıldı.
 
Sarı-lacivertli kurmaylar, yeni yapılacak takviyelere yer açmak adına takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için harekete geçti.
 
Emre Belözoğlu'nun raporuna göre yol haritasını çizecek yönetimin 10 isimle vedalaşması bekleniyor.
 
Bekleneni veremeyen Samatta, Lemos, Perotti, Cisse, Tisserand gibi isimlerin yanı sıra kiraya gönderilen Zanka, Dirar, Zajc, Frey ve Ademi'nin yeni sezon kadrosunda yer almaları beklenmiyor.
 
Bu oyunculardan sözleşmeleri bitenlerle vedalaşılacak. Devam edenlerden ise talibi çıkan satılacak, olmazsa kiralanacak son çare ise kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe fenerbahçe transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Önce Fatih Terim gitti sonra onlar! Galatasaray'da 12 ayrılık Önce Fatih Terim gitti sonra onlar! Galatasaray'da 12 ayrılık
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Kendine yeni takım bulmuş bileFenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Kendine yeni takım bulmuş bile Fenerbahçe'de sıcak saatler... Joachim Löw sürprizi ve Emre Belözoğlu...Fenerbahçe'de sıcak saatler... Joachim Löw sürprizi ve Emre Belözoğlu... Beşiktaş Salih Uçan bombasını patlattı! 3 yıllık anlaşma yapıldıBeşiktaş Salih Uçan bombasını patlattı! 3 yıllık anlaşma yapıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.