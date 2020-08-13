Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de geleceğindeki belirsizlik devam eden Tolgay Arslan için Hannover ile görüşmeler sürüyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 20:13
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan şok! Alpaslan Öztürk transferinde takas gündemde... Galatasaray'a Feghouli ve Belhanda'dan FIFA şoku! Beşiktaş'ta şok ayrılık! Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması

Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerden biri olan Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor.
 
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüştü. Menajer Ahmet Bulut'un, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.
 
Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sörloth Almanya yolcusu! Sörloth Almanya yolcusu!
<div> Gece yarısı bombası patladı! Fenerbahçe'ye yazılan Jose Sosa...</div> <div>  </div>
Gece yarısı bombası patladı! Fenerbahçe'ye yazılan Jose Sosa...
 
 Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Bir dönem sona eriyor!Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Bir dönem sona eriyor! Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği dünya yıldızını transfer ediyor!Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği dünya yıldızını transfer ediyor!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.