Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Stopere 2 aday

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’nin, Kaan Ayhan girişimi sonuçsuz kaldı. Sarı lacivertliler rotasını, Steven Caulker ve Juan Jesus'a çevirdi.

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:31
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Fenerbahçe’nin, Kaan Ayhan operasyonu sonuçsuz kaldı. Emre Belözoğlu ve yönetimin isteğiyle transfer listesine alınan milli oyuncu, tercihini Avrupa’dan yana kullanacağını söyleyerek sarı lacivertlilere teşekkür etti. Kaan Ayhan, İtalyan ekibi Sassuolo’nun teklifini değerlendirme kararı aldı. Kulüpler arasındaki hukuki prosedür çözülürse; 25 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Serie A’da forma giyecek.
 
Stoper adaylarından bir isim daha eksilen Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Steven Caulker ve Juan Jesus için teklif yapacak. Elinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışında stoperi bulunmayan sarı lacivertliler, Zanka’yı ise yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
 
En az iki stoper almayı hedefleyen Fenerbahçe, tecrübeli ve defanstaki problemi çözecek bir isim arıyor. Juan Jesus ve Steven Caulker için yeni teknik direktör Erol Bulut’tan da onay alan yönetim, Topuk Yaylası’nda yapılacak kampa kadar bu sorunu çözmeyi planlıyor. (TRT SPOR)
 
 

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