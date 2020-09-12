Fenerbahçe'de transfer için limitte rota 500 milyon TL

TFF, yeni sezon öncesi harcama limitlerini açıkladığında en büyük şoku Fenerbahçe yaşadı. Sarı- Lacivertliler’e yüzde 15 sapma payı ile birlikte 177.5 milyon TL’lik limit verildi. O dönemde büyük ses getiren limit konusunda yönetim gerekli adımları attı. Bunların başında Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması geliyordu. Bir süredir devam eden görüşmelerde ilk anlaşma sağlandı.

Görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe’den dün yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328.1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır” denildi. Ayrıca yapılandırma anlaşması için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Bu hamleyle, Fenerbahçe’nin harcama limitinin 400 milyon TL’ye yaklaştığı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç’in Lazio ’ya satışının ardından limitini yine artıracak. Kurallar gereği transfer gelirlerinin yüzde 30’u limitlere yansıyor.

Muriç, iyice rahatlatacak

Muriç’ten ilk etapta kasaya 15 milyon Euro (127.5 milyon TL) girmesi bekleniyor. Bunun yüzde 30’u 38.2 milyon TL yapıyor. Ayrıca Kosovalı forvetin 2 milyon Euro’luk (17.7 milyon TL) garanti ücreti de bütçeden düşmüş olacak. Eğer TFF, birkaç kulübün sapma payının yüzde 40’a artırılması yönündeki talebini de kabul ederse, Fenerbahçe’nin harcama limiti 500 milyon TL’yi bulabilir!