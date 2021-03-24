Fenerbahçe'de vaka sayısı 4'e çıktı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde böylece koronavirüs sonucu pozitif sonuçlanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır."