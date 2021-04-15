Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi!

Fenerbahçe Beko, iki oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

15 Nisan 2021 Perşembe - 20:33
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Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
 
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
 
Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır.
 
Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir.
 
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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