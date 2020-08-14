Fenerbahçe'de vedalar üst üste geliyor

Fenerbahçe’de son iki yılda ciddi değişim yaşandı. Başkan Ali Koç’un göreve gelmesinden sonra hem yönetim kurulu hem de futbol takımında birçok isim görevinden ayrıldı. Bunun sonuncusu Başkan Vekili Semih Özsoy’un istifası oldu. Koç’tan sonra kulüpteki en yetkili kişi olan Özsoy, son dönemde geri planda kalması ve yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle istifa etti. Semih Özsoy bilindiği gibi Başkan Koç’un en çok güvendiği arkadaşlarından biriydi.

İki kadın üye bıraktı