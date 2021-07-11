Fenerbahçe'de Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi

11 Temmuz 2021 Pazar - 20:54
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Düzce'de kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla 5 genç futbolcu kamptan gönderildi.
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
 
Daha sonra kondisyon ağırlıklı oyunlarla süren idman, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
 
GENÇ OYUNCULAR KAMPTAN AYRILDI
 
Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı.
 
Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.
Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.
 
Fenerbahçe'de bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla tesislerde 30 futbolcu kaldı.

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