Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan maç sonu açıkladı: Bence bu bir hata...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

23 Eylül 2021 Perşembe - 22:31
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İşte Vitor Pereira'nın sözleri;
 
Maçın zor olacağını biliyorduk, bir beraberlik ve bir mağlubiyet almıştık, bu sık maç trafiğinde toparlanmak bizim için kolay değil. Beni memnun eden şey takımımın ruhuydu. Bu maç gerçekten önemliydi ve kazanmak için her şeyi yaptık
 
ÖNEMLİ OLAN ŞEY...
 
Bizim için önemli olan şey sakat olan oyuncularımızın hemen iyileşmesi, hepsi kaliteli oyuncular.
 
BU BİR HATA
 
Rakibimizin golü attığı an, bizim hemen öncesinde 3-0'ı yakalayabileceğimiz bir andı. Rakibimiz golü attıktan sonra içgüdüsel olarak geri çekildik ama bence bu bir hata. Son 2 maçtan sonra özgüven biraz etkilendi ve bunun artması az biraz zaman alacaktır
 
BİZE ENERJİ VERİYORLAR
 
Bizim için iç sahada oynadığımız ve deplasmanda oynadığımız maçların hiçbir farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz. Taraftarın desteği çok önemli, bize enerji veriyorlar. O yüzden rakipler için burada oynamak çok zor.

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