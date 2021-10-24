Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan maç sonu itiraf: Hayal kırıklığı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

24 Ekim 2021 Pazar - 22:04 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 22:05
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Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Vitor Pereira'nın sözleri;
 
Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama bazen Futbol çok adaletsizdir.
 
SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
 
Savaşmaya devam edeceğiz. Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
 
TARAFTARIN TEPKİSİ NORMAL
 
Taraftarların tepkisi çok normal. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftarlarımız için çok çalışmamız gerekiyor, onlar bu kulübün ruhu. Onlar için bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz.

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