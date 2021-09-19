Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan mağlubiyet yorumu: Faturasını ödedik

Süper Lig'de Başakşehir 'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Biz de bir yerde kötü bir maç çıkartacaktık, o da bugüne rastladı. Perşembe akşamı Frankfurt 'ta zor bir maç oynadık, iyi de oynadık. Frankfurt'ta hem fiziken hem de duygusal olarak yıpranma ve boşalma oldu

FATURASINI ÖDEDİK

Vücut olarak sahadaydık ama kafamız çok ferah şekilde sahada değildi. Vücudumuz da aynı şekilde. Baskılı oyunumuzu oynayamadık. Bugün Frankfurt'taki maçın yorgunluğunun faturasını ödedik.

VAKTİMİZ YOKTU

Dinlenecek vaktimiz yoktu. Normal koşullarda bu maçı kazanırdık. İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştık ama mümkün olmadı