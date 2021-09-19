Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan mağlubiyet yorumu: Faturasını ödedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

19 Eylül 2021 Pazar - 21:50
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Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Vitor Pereira'nın sözleri;
 
Biz de bir yerde kötü bir maç çıkartacaktık, o da bugüne rastladı. Perşembe akşamı Frankfurt'ta zor bir maç oynadık, iyi de oynadık. Frankfurt'ta hem fiziken hem de duygusal olarak yıpranma ve boşalma oldu
 
FATURASINI ÖDEDİK
 
Vücut olarak sahadaydık ama kafamız çok ferah şekilde sahada değildi. Vücudumuz da aynı şekilde. Baskılı oyunumuzu oynayamadık. Bugün Frankfurt'taki maçın yorgunluğunun faturasını ödedik.
 
VAKTİMİZ YOKTU
 
Dinlenecek vaktimiz yoktu. Normal koşullarda bu maçı kazanırdık. İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştık ama mümkün olmadı

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