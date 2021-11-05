Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan tur açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

05 Kasım 2021 Cuma - 2:00
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında tansiyon yükseldi! Diagne üzerine yürüdü... Galatasaray'da Fatih Terim'den itiraf: Uğraşırsan golü yersin Antwerp: 0 – Fenerbahçe: 3 TFF'den Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı başvurusuna ret! Okan Buruk'u resmen açıkladılar! Yeni takımı büyük sürpriz oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;
 
Skordan dolayı çok mutluyum. Takımın performansından dolayı da öyle. Bugünkü galibiyeti hak ettik, daha fazla gol de atabilirdik. Takım, bugünkü performansı nedeniyle tebriği hak ediyor
 
HALEN ŞANSIMIZ VAR
 
Hala mücadelenin içindeyiz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak, Yunanistan'da da kazanabiliriz. Bugün oynadığımız gibi oynarsak, hala şansımız var.
 
TARAFTARA TEŞEKKÜR
 
Taraftarlarımıza da teşekkürler, otel çıkışında bizi desteklediler.
 
HİÇ ŞÜPHEM YOK
 
Takımımdan, oyuncularımdan hiçbir şüphem yok. Taraftarlarımızdan, başkanımızın tutkusundan şüphem yok. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Bizim yapmamız gereken, dengeyi kurup doğru yolda devam etmek.
 
İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI
 
İrfan'ın kalitesini biliyoruz. Ama sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve karar verme kapasitesi çok iyi. Bugün oyuncularımı çok beğendim, sahaya koymuş oldukları ruhu çok beğendim.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Antwerp - Fenerbahçe maçına damga vurdu! Tarihi gece, ilk kez oldu! Sadece 20 dakikada... Antwerp - Fenerbahçe maçına damga vurdu! Tarihi gece, ilk kez oldu! Sadece 20 dakikada...
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Fatih Terim'in o hareketi...Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Fatih Terim'in o hareketi... Galatasaray yıldız golcüyü istedi kulübü Mbaye Diagne artı 3 milyon Euro talep etti...Galatasaray yıldız golcüyü istedi kulübü Mbaye Diagne artı 3 milyon Euro talep etti... Lokomotiv Moskova maçına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi! Galatasaray'a ceza verilecek mi? Lokomotiv Moskova maçına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi! Galatasaray'a ceza verilecek mi?
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.