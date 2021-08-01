Fenerbahçe'de Volkan Ballı'nın görevine son verildi

Fenerbahçe'de İdari Menajer Volkan Ballı'nın görevine son verildi.

01 Ağustos 2021 Pazar - 14:14 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 14:36
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Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de değişim rüzgarı devam ediyor. Takımın başına Vitor Pereira'yı getiren sarı lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri son buldu. Başkan Ali Koç ile görüşen Volkan Ballı, Fenerbahçe Kulübü'nde çalışmaya devam edeceği öğrenildi.
 
AZİZ YILDIRIM "ONU GÖNDER" DEMİŞTİ!
 
Başkanlık seçimi öncesinde basın toplantısı düzneleyen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Volkan Ballı hakkında konuşmuştu. Aziz Yıldırı, "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok." ifadelerine yer vermişti.

VOLKAN BALLI'DAN İLK AÇIKLAMA
 
Gelişmelerin ardından ilk kez Hürriyet'e konuşan Ballı, "Samandıra'da görev yapmayacağım ama kulüp tarafında daha sonra çizgisi belli olacak bir görev alacağım. Görevime son verildiği doğru değil. Yalnızca Samandıra’da bizzat Başkan Ali Koç etkili ve yetkili olacağı için ben kulüp tarafında bilgi ve tecrübelerimi kulübüme sunacağım" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: volkan ballı fenerbahçe
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