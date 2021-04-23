Fenerbahçe'de yeni parola "Şimdi onlar düşünsün"

Artık daha güçlü

Rakiplerine göre kadro derinliği çok daha fazla olan Fenerbahçe'de formsuz isimlerin de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelişiyle toparlanması şampiyonluk yolunda önemli bir koz olarak görülüyor. Kalede Harun alternatifsiz tek oyuncu olurken, diğer mevkilerdeki seçenekler Belözoğlu'nun elini güçlendiriyor. Sezon başından beri sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de yeni slogan, "Şimdi onlar düşünsün" şeklinde oldu. (Türkiye)