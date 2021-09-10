Fenerbahçe'de yeni Sportif Direktör Selahattin Baki!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, görev süresinin 4. yılında ilk kez sportif direktörlük koltuğunu boş bıraktı.

Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada artık sportif direktör ile çalışmayacağını ve yeni bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Fenerbahçe Başkanı, Haber Global'de "Sportif direktörlük mevkine de şu anda ihtiyaç yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE YENİ SİSTEM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sistemin temellerini attı. Fenerbahçe scout ekibiyle birlikte koordineli hareket eden Vitor Pereira, ihtiyaç duyduğu oyuncu tarzını belirliyor ve bunun üzerinden bir liste belirliyor.

TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ali Koç yönetiminin ilk döneminde de yer alan Selahattin Baki, bu kez daha aktif bir role getirildi. Selahattin Baki, Vitor Pereira ve scout ekibinin belirlediği listedeki oyuncular üzerinden kulüpler ile iletişim kuruyor.

Kulüplerden ve oyunculardan transferin mali şartlarını öğrenen Selahattin Baki, bu noktada başkan Ali Koç ile temas kuruyor. Ali Koç'tan gelen cevaba göre de ya transferde imzaya gidiliyor ya da listedeki alternatif isimlerle temasa geçiliyor.

İMZA TÖRENLERİNDE YALNIZCA BAKİ

Transferde imza atıldıktan sonra ise yeni oyuncuyla birlikte yalnızca Selahattin Baki, törene katılıyor ve transfer süreciyle ilgili bilgi veriyor. (Sporx)