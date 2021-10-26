Fenerbahçe'de yeni transfer Burak Kapacak kayboldu!

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak sarı lacivertli formayla henüz 1 dakika bile süre alamadı.

26 Ekim 2021 Salı - 10:03
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Fenerbahçe , Bursaspor ’un genç yeteneği Burak Kapacak için ani bir transfer operasyonu yapmıştı. 21 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Bordeaux’ya gidecekken, Sarı-Lacivertliler devreye girmiş ve 1 milyon 350 bin Euro (Yaklaşık 15 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek işi bitirmişti.
 
Fanatik'in haberine göre ancak Burak, bu sezon hiçbir maçta forma şansı bulamadı. Genç oyuncu, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig’de ilk 3 hafta lisansı çıkmadığı için görev yapamadı. Burak, sonraki 5 maçta kulübede oturdu, son 2 karşılaşmada kadroya alınmadı.

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Etiketler: burak kapacak fenerbahçe
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