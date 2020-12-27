Fenerbahçe dediler Juventus çıktı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Mesut Özil'in Juventus'la görüştüğü ortaya çıktı.

27 Aralık 2020 Pazar - 15:21
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İtalyan ekibi Juventus'un Mesut Özil'i transfer listesine aldığı ve ilk görüşmenin 3 hafta önce Londra'da başladığı belirtildi.
 
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Mesut Özil ve Juventus temsilcilerinin temas halinde oldukları bildirildi. Özil'in kontratı 30 Haziran 2021'de sona eriyor ve Arsenal kulübü maaş yükünden kurtulmak için oyuncuyu kış transfer döneminde başka takıma satmak istiyor.
 
6 AY KİRALIK VE 5 MİLYON EURO
 
Juventus'un yıldız oyuncuyu 6 ay kiralık olarak kadrosuna katması durumunda Arsenal'ın Haziran ayına kadar Mesut'a ödeyeceği 10 milyon Euroluk ücretinin yarısını karşılayabileceği kaydedildi. Bilindiği üzere Türk asıllı Alman oyuncu, teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
 

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Etiketler: mesut özil juventus
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