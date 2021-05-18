Fenerbahçe'den açıklama! Seçimler ertelendi

05-06 Haziran'da yapılması beklenen seçimler 1 hafta ertelendi. Fenerbahçe'de yeni seçim tarihi 12-13 Haziran 2021 oldu.

18 Mayıs 2021 Salı - 15:56
İLGİLİ HABERLER
Seçimlerde Aziz Yıldırım sürprizi! Ali Koç... Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama! Ali Koç... Ali Koç'tan flaş karar! Perşembe günü... Fenerbahçe'de 'Sportif Direktör' fiyaskosu! Ali Koç yine hızlı başladı! Lucas Biglia Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12-13 Haziran 2021 tarihine ertelendiğini açıkladı.
 
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
 
"12.05.2021 Tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 29-30 Mayıs 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 16 Mayıs 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.
 
Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde, saat 10:30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.
 
Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe seçim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Görüşmeler tamam! Yeni yayın ihalesinde Netflix sürprizi ve D-Smart sürprizi Görüşmeler tamam! Yeni yayın ihalesinde Netflix sürprizi ve D-Smart sürprizi
Gelecek sezonun ilk hayal kırıklığı! Fenerbahçe'ye Malang Sarr'dan sonra Boupendza şokuGelecek sezonun ilk hayal kırıklığı! Fenerbahçe'ye Malang Sarr'dan sonra Boupendza şoku Galatasaray'da 10 yıllık Muslera dönemi sona eriyor! Fatih Terim ile konuşup veda...Galatasaray'da 10 yıllık Muslera dönemi sona eriyor! Fatih Terim ile konuşup veda... Ali Koç da şaşırdı! Hiç beklemediği oyunculardan 10 milyon euro kazanacakAli Koç da şaşırdı! Hiç beklemediği oyunculardan 10 milyon euro kazanacak
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.