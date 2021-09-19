Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması

19 Eylül 2021 Pazar - 14:48
İşte sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama:
"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır. Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalya
spor ile Beşiktaş
arasında oynanan maçtır. İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km’nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan’ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir
-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.
Antalya’da oynanan, 19.00’da başlayıp 20.45’te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul
’a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır.