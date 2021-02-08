Fenerbahçe'den Arda Turan'a küfür tepkisi!

Süper Lig'de Galatasaray 'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetici Kemal Danabaş, derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında Beyaz Tv'ye konuşan Danabaş: "Arda Turan isimli futbolcunun soyunma odasındaki küfürlü tezahürat, kendi takım arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. TFF Disiplin Kurulu'nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz!" dedi.

"Tribündeki insanları, saha içindeki davranışlarıyla küfre yönlendiren Galatasaraylı oyuncuların hareketlerini tespit ettik."

"Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir."