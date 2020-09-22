Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici, Galatasaray'dan haber bekliyor

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici, Galatasaray'dan haber bekliyor. Ankaragücü ile de görüşen Ekici, Younes Belhanda, Galatasaray'dan ayrılırsa Sarı-Kırmızılıların yolunu tutacak.

22 Eylül 2020 Salı - 19:49
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Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün transfer gündemine gelen Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
 
Ankaragücü ile transfer görüşmesi yapan Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
 
ANKARAGÜCÜ BAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI
 
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık raporlarının incelediğini açıklamıştı. Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. (Ajansspor)

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