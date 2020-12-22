Fenerbahçe'den ayrıldı Barcelona'ya imza attı

Barcelona Başantrenörü Saruna Jasikevcius ile daha önce Zalgiris Kaunas'ta birlikte çalışan Leo Westermann, eski antrenörüyle İspanya 'da yeniden bir araya gelecek. beIN Sports'un haberine göre, Westermann bu hafta içinde Barcelona'ya katılacak.

HEURTEL, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Öte yandan Barcelona'nın Joventut Badalona maçında kadroda olmayan ve Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olan Thomas Heurtel'in ise sarı-lacivertlilere transfer olması bekleniyor. Jasikevicius, "Heurtel için her iki taraf adına da yararlı olacak bir çözüm arıyoruz. Gelecek günlerde durum netleşecektir." diyerek ayrılığının sinyalini vermişti.