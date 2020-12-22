Fenerbahçe'den ayrıldı Barcelona'ya imza attı

Fenerbahçe Beko'da kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Leo Westermann Barcelona'ya imza attı

22 Aralık 2020 Salı - 14:31
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Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, Barcelona ile anlaşmaya vardı.
 
Barcelona Başantrenörü Saruna Jasikevcius ile daha önce Zalgiris Kaunas'ta birlikte çalışan Leo Westermann, eski antrenörüyle İspanya'da yeniden bir araya gelecek. beIN Sports'un haberine göre, Westermann bu hafta içinde Barcelona'ya katılacak.
 
HEURTEL, FENERBAHÇE'YE DOĞRU
 
Öte yandan Barcelona'nın Joventut Badalona maçında kadroda olmayan ve Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olan Thomas Heurtel'in ise sarı-lacivertlilere transfer olması bekleniyor. Jasikevicius, "Heurtel için her iki taraf adına da yararlı olacak bir çözüm arıyoruz. Gelecek günlerde durum netleşecektir." diyerek ayrılığının sinyalini vermişti.
 

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Etiketler: Leo Westermann barcelona fenerbahçe
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