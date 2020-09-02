Fenerbahçe'den bir transfer daha! Bilal Budak İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Manisaspor’dan Bilal Budak’ı kadrosuna kattı. Bilal Budak yarın İstanbul’da olacak.

02 Eylül 2020 Çarşamba - 13:44 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 13:45
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha bünyesine katmayı başardı. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha futbolcusu Bila Budak'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu yarın imza için İstanbul'da olacak. 
 
Bilal Budak kimdir?
7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Manisaspor transfer Bilal Budak
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