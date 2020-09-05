Fenerbahçe'den Cavani bombası!

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Fransız medyası, sarı-lacivertlilerin Edinson Cavani için devrede olduğunu iddia etti.

05 Eylül 2020 Cumartesi - 12:55
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Lazio'ya gitmesi an meselesi olan Muriç'in yerine santrfor arayan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Steven Occhipinti, bonservisi elinde olan Edinson Cavani ile dört kulübün ilgilendiğini ve bunlardan birinin F.Bahçe olduğunu ileri sürdü. Occhipinti, Uruguaylı golcüyü isteyen diğer kulüplerin Atletico Madrid, Leeds United ve Boca Juniors olduğunu belirtti. Fransız gazeteci 33 yaşındaki Cavani'ye talip olan takım arasında Fenerbahçe seçeneğinin daha ağır bastığı yorumunu yaptı.
 
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe transfer imza anlaşma sözleşme Cavani
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