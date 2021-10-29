Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası

Fenerbahçe Beijing Guoan forması giyen Cedric Bakambu için girişimlere başladı.

29 Ekim 2021 Cuma - 11:32
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Sarı Lacivertliler, yaz transfer döneminde Çin Ligi’nde Beijing Guoan forması giyen Cedric Bakambu’yla ilgilenmişti. Kongolu oyuncu, yıl sonunda bitecek sözleşmesini feshetmesi halinde Fenerbahçe ile masaya oturacaktı.
 
Ancak Bakambu, Beijing ile anlaşma sağlayamadı. Buna rağmen yönetim, Pereira’nın hâlâ istediği golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Çin’de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelendi.
 
Sözleşme yenilemeyi düşünmeyen ve 1 Ocak’tan itibaren boşa çıkacak olan Bakambu ile önümüzdeki süreçte yeniden temas kurulabilir.

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Etiketler: bakambu fenerbahçe
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