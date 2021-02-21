Fenerbahçe'den Digiturk'e yanıt!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu "İslam Çupimizin yıllar önce dile getirdiği gibi; Fenerbahçe büyüklüğü kelimelerle anlatılacak, sınırlara sığacak bir şey değildir! Bu camiaya meydan okumaya kalkan, Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi tanıyamamış yayıncı kuruluş bunu en kısa zamanda, en net şekilde görecektir." ifadelerini kulandı.

RASHED AL-MARRI NE DEMİŞTİ?

Ayrıca Rashed Al-Marri "Hande Sümertaş kamera açısıyla, reji odasının ne olduğunu bile bilmiyor. Onun sadece spor içeriklerinin alımıyla ilgili bir görevi var. Bizim objektif olmama gibi bir durumumuz asla olamaz. Bir yandan da benim sunucuma, muhabirime günaşırı baskı yapamazsınız. Benim basın özgürlüğümü elimden almaya çalışıyorsunuz. Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." ifadelerini kullanmıştı.