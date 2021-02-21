Fenerbahçe'den Digiturk'e yanıt!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin sözleri üzerine paylaşımda bulundu.

21 Şubat 2021 Pazar - 16:50
İLGİLİ HABERLER
Gustavo ve İrfan Can Trabzonspor'a hazır! Arsenal'den açıklama! 'Mesut Özil'i Uygur Türkleri için...' Perotti müjdesi! Babası açıkladı Cengiz Ünder bombası! Süper Lig'e geri dönüyor Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray'a zehir zemberek sözler

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin açıklamalarına Fenerbahçe cephesinden yanıt geldi.
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu "İslam Çupimizin yıllar önce dile getirdiği gibi; Fenerbahçe büyüklüğü kelimelerle anlatılacak, sınırlara sığacak bir şey değildir! Bu camiaya meydan okumaya kalkan, Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi tanıyamamış yayıncı kuruluş bunu en kısa zamanda, en net şekilde görecektir." ifadelerini kulandı.
 
RASHED AL-MARRI NE DEMİŞTİ?
 
Rashed Al-Marri "Özrümüzü, açıklama saat 19.05'te yapılmış diye beğenmediler. Fanatik Fenerbahçelilerin olduğunun farkındayız. Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Londra'daki hukuk kanadımız bu işe el koyabilir. Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bizim için iyi olan şey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iyi olması. Eğer bu takımlar iyi olursa iyi bir ligimiz olur. Günün sonunda bu dört takım ya da başka birinin şampiyon olması bizi ilgilendirmez." açıklamasını yapmıştı.
 
Ayrıca Rashed Al-Marri "Hande Sümertaş kamera açısıyla, reji odasının ne olduğunu bile bilmiyor. Onun sadece spor içeriklerinin alımıyla ilgili bir görevi var. Bizim objektif olmama gibi bir durumumuz asla olamaz. Bir yandan da benim sunucuma, muhabirime günaşırı baskı yapamazsınız. Benim basın özgürlüğümü elimden almaya çalışıyorsunuz. Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." ifadelerini kullanmıştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe dijitürk Rashed Al-Marri Sertaç Komşuoğlu
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Boupendza fırtınası! 18 milyon euro'ya Fenerbahçe... Boupendza fırtınası! 18 milyon euro'ya Fenerbahçe...
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta tarihi operasyon! Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta tarihi operasyon!  Belhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdıBelhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdı Papis Cisse'nin açıklamas hayrete düşürdü! 'Bayern Münih'ten teklif aldım'Papis Cisse'nin açıklamas hayrete düşürdü! 'Bayern Münih'ten teklif aldım'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.