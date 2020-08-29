Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:57
Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan
ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir
ise bu teklif için kesin kararını vermedi. Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak
kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor.
DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO
Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti. (Takvim)