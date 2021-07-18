Fenerbahçe'den flaş 'Be Fair' açıklaması

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden beIN Sports ile arasında bulunan dava için bir açıklama yayınladı.

Açıklamada yayıncı kuruluş beIN Sports ile ilgili yaşanan süreçle ilgili gelişme duyuruldu. Kulüp, yayıncı kuruluşun istinaf talebinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

beIN Media Group şirketi, Kulübümüze yönelik Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) dava açmış ve mahkeme "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde "ihtiyati tedbir talebinin kabulüne" karar vermişti. Sonrasında Kulübümüzün yaptığı başvuru neticesinde tedbir kararı kaldırılırken, beIN Media Group şirketinin tedbir kaldırma kararına karşı istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda şu ibareler kullanıldı: