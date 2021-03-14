Fenerbahçe'den flaş Boupendza açıklaması! 'İki kulüp arasında...'

Fenerbahçe kulübü yetkilileri Hatayspor'un yıldız golcüsü Boupendza ile ilgilenmediklerini açıkladı.

14 Mart 2021 Pazar - 10:19
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Ligde attığı 18 golle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve şimdiden transferin gözdesi haline gelen Boupendza konusunda da ilginç gelişme var.
 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz haftalarda yapılan ‘Boupendza’yı Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin almasını isteriz’ açıklamasından sonra bu transferin gündemde olduğu her platformda konuşulmaya başlamış, taraftarlar önümüzdeki yılın kadrosunda Boupendza’yı şimdiden görmeye başlamıştı.
 
Özellikle önümüzdeki Milli maç arasında Hatayspor’un yeni stadının açılışına Fenerbahçe’nin katılması ve açılış maçını Hatayspor Fenerbahçe’nin oynayacak olması da bu transferin bitmesinin bir delili olarak görülmüştü.
 
''KESİNLİKLE İLGİLENMİYORUZ!''
 
Ancak görüşünü aldığımız Fenerbahçeli bir yetkili “Buopendza ligimize renk katan önemli bir golcü. Ancak biz Fenerbahçe olarak bu oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon Euro gibi bir rakamları hiçbir futbolcuya vermeyi düşünmeyen bir yapımız var. Bu nedenle milli arada oynanacak stat açılı maçının futbolcu transferiyle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Hatay’a iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin ve dostluğun pekişmesinden başka bir gidiş amacımız yok”
 
HATAYSPOR AÇIKLAMIŞTI
 
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir şekilde doğrulamış ve ''Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı.'' sözlerini kullanmıştı.
 
''12 VERİRSE MUTLU OLURUZ''
 
Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, ''Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır.'' demişti.

 

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Etiketler: fenerbahçe boupendza
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