Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Kulübü bugün Mesut Özil hakkında yapılan haberleri yalanladı.

05 Ekim 2021 Salı - 14:32
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Fenerbahçe, Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında bir sorun olmadığını ve Takvim gazetesinde yer alan ilgili haberin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
 
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
 
"Dün bir fotoğraf karesinden yola çıkarak Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ve kadromuzun önemli isimlerinden Mesut Özil arasında problem varmış gibi yaratılmaya çalışılan algı rüzgârı, bugün Takvim gazetesinin üzerine koymaya çalıştığı iddialarla kamuoyuna servis edilmiştir.
 
'Artık Kimse Mesut Değil' başlığı ile verilen bu haber, kesinlikle doğru değildir.
 
Futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, kulübümüzün şeffaf bir şekilde iletişimini yaptığı gibi Olimpiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür.
 
Sadece tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'dır.
 
Hedefine odaklanmış şekilde çalışmalarını sürdüren, bu yolda bir ve bütün olan takımımıza dair yaratılmaya çalışılan gündemlerin dikkate alınmamasını kamuoyundan ve taraftarlarımızdan rica ederiz."

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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