Fenerbahçe'den flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!

Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeye yanaşmayan Ömer Faruk'u ikna etmeye çalıştığı ve 17 yaşındaki yıldız adayıyla birçok Avrupa devinin ilgilendiği iddia edildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi - 21:53 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 21:56
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Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ancak sözleşme uzatmaya yanaşmayan Ömer Faruk Beyaz'la, birçok Avrupa devi ilgileniyor.İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ömer'le; Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund ve Stuttgart ilgileniyor.Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla sözleşme yenilemek için yeniden girişimlere başladığı belirtilirken Avrupa devlerinin de takipte olduğu ifade edildi.
 
"Ömer Faruk süreci olumsuz gidiyor"
 
Sportif Direktör Emre Belözoğlu, genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'la yaptıkları görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti.Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.(Hürriyet)
 

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