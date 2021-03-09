Fenerbahçe'den flaş Pelkas açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak" ifadeleri kullanıldı.