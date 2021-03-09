Fenerbahçe'den flaş Pelkas açıklaması

Dün Konya deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Pelkas'ta önemli bir bulguya rastlanmadı.

09 Mart 2021 Salı - 14:34
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın 80. dakikasında Skubic ile çarpışan Pelkas ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-lacivertli kulüp Yunan yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 
 
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler: pelkas fenerbahçe
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