Fenerbahçe'den Gaspar atağı

Sağ bek hattında yeniliğe gidip Gökhan Gönül’ü kadrosuna katan Fenerbahçe, bu bölge için yeni çalışma başlattı. Nabil Dirar’ı elden çıkarmak için düğmeye basan yönetim, bu ismin yerini Sporting Lizbon forması giyen Bruno Gaspar’la doldurmak istiyor.

19 Eylül 2020 Cumartesi - 10:21 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 10:26
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Sezon başlamasına rağmen transferlerine tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sağ bek pozisyonu için de bir hamlede bulundu.
 
Sağ bek için 1 numarasını Gökhan Gönül olarak belirleyen ve Nabil Dirar’ı da elden çıkarmaya çalışan Sarı-Lacivertliler’in, Bruno Gaspar’ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Kanarya’nın, 27 yaşındaki Gaspar’ın durumunu bizzat kulübü Sporting Lizbon’a sorduğu bildirildi. Gökhan’a alternatif olarak düşünülen ve sözleşmesi 2023’te bitecek olan tecrübeli oyuncunun alınmasına teknik ekip kesin olarak onayı verirse, Sporting’e kiralama teklifi yapılacağı bildirildi. Geçen sezon Yunan ekibi Olympiakos’ta kiralık olarak 21 maçta görev yapan ve 1 asistle oynayan Gaspar, A Takım seviyesinde ayrıca Guimaraes ve Fiorentina formalarını da giydi.
 
Diğer aday Tavares
Sağ bek transferi için çalışmalara hız veren sportif direktör Emre Belözoğlu’nun, Gaspar’a ek olarak Portekiz’den başka bir ismi daha gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya’nın, Benfica’nın 19 yaşındaki futbolcusu Tomas Franco Tavares için Portekizli yöneticilerle temasa geçtiği bildirildi. Portekiz Ümit Milli Takımı forması da giyen genç sağ bek için masaya oturulacağı ve kiralama önerisinde bulunulacağı belirtildi.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Sporting Lizbon Bruno Gaspar
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