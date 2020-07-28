Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz teklif

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ile yaptığı son görüşmede tecrübeli oyuncuya farklı bir teklifle gitti. Belözoğlu, 35 yaşındaki sağ bekin tecrübesinin takıma çok şey katacağını anlatarak "1 yıl oyna. Performansına ve durumuna birlikte bakalım. Gücünü, performansını yeterli görürsen sahada olmaya devam eder bir yıl daha oynarsın. Olmazsa Fenerbahçe teknik heyetinde görev alırsın" teklifini iletti. Gökhan ikna oldu. Nabil Dirar'ın takımdan ayrılması durumunda, bir de yerli sağ bek ile anlaşma sağlanacak.

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